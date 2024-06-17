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10:28, 17 июня 2024Мир

Китайский дипломат на картинке показала различие в масштабах между G7 и остальным миром

Генконсул КНР картинкой показала масштабы G7 и остального мира
Генконсул КНР Мэйфан

Генконсул КНР Мэйфан. Изображение: @Zhang Meifang

Генконсул Китая в британском городе Белфаст в Северной Ирландии Чжан Мэйфан показала разницу в масштабах между «Группой семи» (G7) и остальным миром с помощью картинки. Соответствующая публикация размещена в ее аккаунте в социальной сети X.

«G7 это весь мир?» — задалась риторическим вопросом дипломат, прикрепив картинку, на которой отмечены страны-участницы «Группы семи».

Ранее сообщалось, что Канада в рамках инициативы от G7 выделит Украине 3,6 миллиарда американских долларов. Белый дом между тем оценил участие стран G7 в выделении кредита Украине на сумму 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. В США указали, что Киев может рассматривать выданный кредит как грант, который не надо возмещать.

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      Виктория Кондратьева
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