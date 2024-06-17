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23:17, 17 июня 2024Путешествия

Козлов допустил запуск прямых рейсов в КНДР

Козлов: запуск прямых рейсов между Россией и КНДР прорабатывается

Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов с КНДР, заявил министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, все будет зависеть от пассажиропотока. «Если людей заинтересует это направление, то конечно, корейские авиалинии, российские авиалинии с достоинством справятся с этой задачей», — допустил он.

В мае Россия и КНДР обменялись туристическими группами впервые со времен СССР. Козлов рассказал, что в 2024 году пошел хороший обмен туристами.

Он добавил, что Россия и КНДР обсуждают сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах.

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      Марина Совина
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