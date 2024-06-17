Конь провалился сквозь пол и застрял в нем

В штате Массачусетс конь провалился сквозь пол и застрял между этажами

В городе Ипсуич, американский штат Массачусетс, конь провалился сквозь пол и провел в таком положении не меньше четырех часов. Об этом пишет Boston.com.

Восьмилетний конь по кличке Валькур мирно стоял в своем стойле, как вдруг под ним сломался пол. Валькур упал и застрял между этажами: его задние ноги провалились в сарай под стойлом.

Хозяева коня тут же вызвали ветеринара. Тот в свою очередь обратился в специальную службу по спасению крупных животных. Им также помогали местные полицейские и пожарные. На время спасательной операции коню ввели транквилизаторы, чтобы он не испытывал ненужный стресс и не мешал работникам. Валькура доставали из образовавшейся дыры четыре часа.

Сейчас конь находится в безопасности, ветеринары уверяют, что с Валькуром все будет в порядке. Хозяева не знают, почему пол провалился, но предполагают, что в нем просто сгнили доски.

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