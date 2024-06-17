В российском городе объявилась кошка-поджигательница

В Забайкальском крае кошка устроила пожар в квартире

В Забайкальском крае объявилась кошка-поджигательница. Питомец устроил пожар в квартире, пишет «Телепорт.рф».

Инцидент произошел в городе Нерчинске. Возгорание возникло в отсутствие хозяев. Пламя охватило все 20 «квадратов» жилплощади. Пробравшись в квартиру, сквозь густой дым пожарные увидели кошку. Животное лежало на полу без сознания. Уже на улице питомца привели в чувство. Как выяснилось позднее, пожар возник в результате короткого замыкания, когда кошка перегрызла проводку.

Накануне в Смоленской области одна из квартир едва не вспыхнула из-за дверного звонка. Искра возникла из-за короткого замыкания в электроприборе. Капли расплавленной пластмассы стали падать на коврик и дверь, спровоцировав возгорание.

Ранее сообщалось еще об одной нестандартной причине пожара в квартире. Так, в Ростовской области пожар возник из-за бутылок, оставшихся на балконе. Стекло отразило солнечные лучи, отчего загорелись другие хранившиеся на балконе вещи.