Кремль прокомментировал заявление НАТО о приведении ядерного оружия в готовность

Песков: заявление Столтенберга о ЯО ведет к нагнетанию напряженности

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном приведении в боевую готовность ядерных вооружений союзников является нагнетанием напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о словах главы Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что всем членам НАТО следует иметь ядерные боеголовки в собственных арсеналах, чтобы мир оставался безопасным местом.