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13:07, 17 июня 2024Мир

Кремль прокомментировал заявление НАТО о приведении ядерного оружия в готовность

Песков: заявление Столтенберга о ЯО ведет к нагнетанию напряженности

Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном приведении в боевую готовность ядерных вооружений союзников является нагнетанием напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о словах главы Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что всем членам НАТО следует иметь ядерные боеголовки в собственных арсеналах, чтобы мир оставался безопасным местом.

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      Виктория Кондратьева
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