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10:26, 17 июня 2024Путешествия

Крупнейшая авиакомпания России выполнила первый рейс в аэропорт на юге страны

«Аэрофлот» выполнил первый регулярный рейс в аэропорт Элисты

Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый регулярный рейс в аэропорт Элисты. Об этом сообщается в Telegram-канале крупнейшего перевозчика страны.

Уточняется, что самолет Airbus A320 прилетел в авиагавань на юге России 16 июня с практически полной коммерческой загрузкой. На взлетно-посадочной полосе борт приветствовали водяной аркой.

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Теперь нацперевозчик будет выполнять рейсы в столицу Калмыкии три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Как пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР), летом авиабилеты туда-обратно стоят от 15 тысяч рублей.

Тем временем авиакомпания Red Wings приостановила полетную программу в Элисту из Жуковского. Билеты продавались до 14 июня.

Аэропорт Элисты, который был закрыт с начала спецоперации на Украине, принял первый гражданский рейс в конце мая. В Росавиации заявляли, что пока возобновление работы других южных гаваней не ожидается.

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      Мария Борисова
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