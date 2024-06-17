Лучшая теннисистка России обыграла первую ракетку Украины на турнире WTA

Лучшая теннисистка России Касаткина обыграла украинку Костюк на турнире WTA

Лучшая российская теннисистка России Дарья Касаткина обыграла первую ракетку Украины Марту Костюк в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 17 июня, и продлилась три сета. Первую партию со счетом 6:4 выиграла Костюк, затем россиянка победила со счетом 7:6, а решающий сет остался за Касаткиной со счетом 6:3. Соперницы провели на корте 2 часа 38 минут.

Во втором круге Касаткина 18 июня сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко. Она прошла во второй круг без борьбы.

Касаткина занимает 14-е место в рейтинге WTA, это лучший результат среди россиянок. Костюк располагается на 16-й позиции в рейтинге.

