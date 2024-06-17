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14:50, 17 июня 2024Спорт

Лучшая теннисистка России обыграла первую ракетку Украины на турнире WTA

Лучшая теннисистка России Касаткина обыграла украинку Костюк на турнире WTA
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Лучшая российская теннисистка России Дарья Касаткина обыграла первую ракетку Украины Марту Костюк в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 17 июня, и продлилась три сета. Первую партию со счетом 6:4 выиграла Костюк, затем россиянка победила со счетом 7:6, а решающий сет остался за Касаткиной со счетом 6:3. Соперницы провели на корте 2 часа 38 минут.

Во втором круге Касаткина 18 июня сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко. Она прошла во второй круг без борьбы.

Касаткина занимает 14-е место в рейтинге WTA, это лучший результат среди россиянок. Костюк располагается на 16-й позиции в рейтинге.

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      Алексей Гусев
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