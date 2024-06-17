МАГАТЭ признало невозможность ввести санкции против ответственных за атаки на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ: невозможно ввести санкции против ответственных за атаки на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может ввести санкции против ответственных за атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом в интервью «Известиям» сообщил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ самостоятельно не может ввести санкции. Что мы могли бы сделать, так это проинформировать международное сообщество, в том числе Совбез ООН», — сказал глава агентства.

Ранее Гросси признал, что каждый из столпов ядерной безопасности МАГАТЭ был нарушен и скомпрометирован на ЗАЭС. По его словам, на это влияют частые нападения на станцию и регулярное отключение электроснабжения.