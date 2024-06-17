Медведь направился в Пентагон и попал под колеса

В США медведь попал под колеса, когда переходил дорогу возле Пентагона

В США медведь, который направился в Пентагон, попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает FOX 5.

В субботу, 15 июня, патрульный, который дежурил рядом с Пентагоном, получил сообщение о медведе на трассе I-395 и отправился на вызов. Когда он прибыл на место, то обнаружил на обочине мертвого черного медведя. В тот же день вечером другой мужчина позвонил в полицию и сообщил, что это он сбил прогуливающегося медведя, когда тот переходил дорогу. Как оказалось, водитель не стал останавливаться после столкновения, потому что плохо себя чувствовал.

Нашедший медведя патрульный вызвал Службу по контролю за животными, и специалисты увезли тело хищника с обочины. Медведей уже несколько раз видели в этой части штата Вирджиния в мае и июне. Как минимум еще один медведь оказался под колесами автомобиля.

Ранее сообщалось, что в США черный медведь-барибал ворвался в дом к пожилой жительнице штата Калифорния и съел ее. Сильно поврежденные останки 71-летней женщины обнаружили 8 ноября 2023 года.