Минобороны Чехии раскрыло детали взрыва на полигоне

Глава Минобороны Чехии Чернохова: взрыв на полигоне не был саботажем

Взрыв на полигоне Либава в Чехии не был саботажем или диверсией, а стал лишь трагической случайностью. Детали инцидента раскрыла глава Минобороны республики Яна Чернохова в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

«Боеприпас взорвался во время плановых учений саперов», — рассказали в министерстве.

Дополнительно отмечается, что взрыв произошел на месте занятий. Военная полиция изучает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на военном полигоне Либава произошел взрыв боеприпасов. Известно, что с 2022 года там проходили подготовку солдаты Вооруженных сил Украины. Учебная миссия была общеевропейской, но также отвечала чешским интересам национальной обороны.