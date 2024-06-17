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08:06, 17 июня 2024Интернет и СМИ

Мужчина заглянул в телефон возлюбленной и узнал о ней неприятную правду

Фото: Clique Images / Unsplash

Пользователь Reddit с ником ThrowRAtrollSO поделился историей, как он случайно узнал о своей возлюбленной неприятную правду, заглянув к ней в телефон. По словам мужчины, теперь он беспокоится за безопасность девушки.

Автор поста рассказал, что недавно вернулся домой и увидел свою возлюбленную, которая сидела за столом и смеялась, глядя в телефон. Заглянув в ее экран, он обнаружил, что она сидит на Reddit. Это очень удивило героя истории, так как он считал, что его партнерша не любит общаться с людьми даже виртуально.

Позднее мужчина нашел страницу девушки и узнал, что та зарегистрировалась на Reddit около восьми лет назад. «Еще больше меня шокировало то, что именно она писала с этого аккаунта. Она писала полные ненависти комментарии людям без всякой причины. Не один комментарий. Ее аккаунт был просто олицетворением ненависти. И, кажется, она гордилась этим», — посетовал он в публикации.

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Пользователь также сообщил, что его возлюбленная часто врала о своей внешности или других качествах, чтобы унижать других в комментариях. Рассказчик признался, что стал переживать за безопасность девушки. «Боюсь, что она в одном шаге от того, чтобы из-за ее комментариев с ней пришли расправиться», — высказался ThrowRAtrollSO.

В комментариях заявили, что мужчине удалось увидеть истинное лицо своей возлюбленной. «Это она настоящая, и она нисколько об этом не жалеет», «То, как вы ведете себя, когда никто не смотрит, показывает, какой вы на самом деле человек», — поделились мнениями пользователи.

Ранее парень рассказал на Reddit, как посмотрел в телефон возлюбленной и узнал о ее обмане. Он выяснил, что девушка тайно встречалась с 60-летним мужчиной.

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      Мария Большакова
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