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21:16, 17 июня 2024Мир

В ЕС назвали приоритетом закупку оружия по требованиям НАТО

Военный штаб ЕС: закупки оружия по требованиям НАТО должны стать приоритетом

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Закупки вооружений в соответствии с требованиями НАТО должны стать приоритетом для стран Европейского союза (ЕС) по сравнению с поставками иных видов оружия, заявил глава военного штаба ЕС генерал-лейтенант Микель ван дер Лаан. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в вопросе коллективной безопасности Североатлантического альянса существует четкий приоритет. «Нужно закупать ту продукцию, которая указана в процессе оборонного планирования НАТО, потому что после закупки она будет служить и НАТО, и ЕС», — назвал одну из задач он.

По мнению политика, в вопросе закупок оружия у НАТО в Европе не должно быть конкурентов.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что поставки военной помощи Киеву станут обязательными для стран НАТО.

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      Марина Совина
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