Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:13, 17 июня 2024Ценности

Названа недопустимая для офиса повседневная одежда

Эксперт по этикету Басманова призвала носить в офис летом чулки или колготки

Фото: Norbert Kundrak / Unsplash

Женщины должны обязательно надевать чулки или колготки в офис в летнее время. О других рекомендациях в вопросе одежды для офисных работников в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала специалист по этикету Эля Басманова.

По ее словам, современный деловой этикет подразумевает исполнение работниками определенных требований к внешнему виду. Она напомнила, что московские компании давно уведомили своих сотрудников о недопустимости прозрачных блуз, мини-юбок и открытой мужской обуви даже летом.

«Если ниже колена шорты, то есть они выглядят как юбка-брюки, да, такое может подойти. Чулки и колготы обязательно носить летом», — отметила специалист.

Басманова заметила, что обувь с открытой пяткой допустимо надевать только женщинам, при этом мужчины должны носить закрытую обувь. Это связано с тем, что мужские летние сандалии нельзя носить с носками, а обнаженные ступни не соответствуют образу офисного сотрудника.

Ранее в Саратове местного чиновника отчитали за нарушение делового стиля одежды. Замглавы Ространснадзора Яков Кучеренко появился на рабочем месте без галстука, за что был раскритикован депутатами Саратовской областной думы.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      «Имеем дело с серьезной аварией». На военном полигоне в Чехии произошел взрыв, есть пострадавшие

      Генерал армии раскрыл причину беспрепятственного отъезда Чубайса из России

      Партия Пашиняна отказалась рассматривать отставку правительства

      Володин назвал причину экономических проблем Европы

      Назван самый популярный у россиян крепкий алкоголь

      Россияне объяснили желание работать в офисе

      Зумеры признались в желании работать на непрестижных должностях ради карьеры

      Россиянам раскрыли способы продлить чистоту волос

      Китайцы бросились покупать палатки и косметику

      В США заявили об интересе Москвы к обмену задержанных в Словении граждан России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше