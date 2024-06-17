Названа недопустимая для офиса повседневная одежда

Эксперт по этикету Басманова призвала носить в офис летом чулки или колготки

Женщины должны обязательно надевать чулки или колготки в офис в летнее время. О других рекомендациях в вопросе одежды для офисных работников в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала специалист по этикету Эля Басманова.

По ее словам, современный деловой этикет подразумевает исполнение работниками определенных требований к внешнему виду. Она напомнила, что московские компании давно уведомили своих сотрудников о недопустимости прозрачных блуз, мини-юбок и открытой мужской обуви даже летом.

«Если ниже колена шорты, то есть они выглядят как юбка-брюки, да, такое может подойти. Чулки и колготы обязательно носить летом», — отметила специалист.

Басманова заметила, что обувь с открытой пяткой допустимо надевать только женщинам, при этом мужчины должны носить закрытую обувь. Это связано с тем, что мужские летние сандалии нельзя носить с носками, а обнаженные ступни не соответствуют образу офисного сотрудника.

Ранее в Саратове местного чиновника отчитали за нарушение делового стиля одежды. Замглавы Ространснадзора Яков Кучеренко появился на рабочем месте без галстука, за что был раскритикован депутатами Саратовской областной думы.