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18:31, 17 июня 2024Из жизни

Названа самая высокая собака в мире

Пса Кевина из США ростом 97 см в холке признали самой высокой собакой в мире

Кадр: @guinnessworldrecords

Пса из США признали самой высокой собакой в мире. Об этом сообщает сайт Кинги рекордов Гиннесса.

Самой высокой собакой в мире признали трехлетнего немецкого дога по кличке Кевин из города Западный Де-Мойн, штат Айова. Хозяева рекордсмена, Трейси и Роджер Вулф, рассказали, что назвали пса в честь Кевина Маккалистера — персонажа знаменитого фильма «Один дома».

Рост Кевина составляет 97 сантиметров в холке, что соответствует росту трехлетнего ребенка. При этом он примерно на 20 сантиметров выше сородичей — в среднем немецкие доги дорастают до 76 сантиметров.

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Хозяева рассказали, что Кевин больше всего в жизни любит валяться на диване и даже может ворчать, если занято его любимое место. При этом гигантский пес очень деликатен и даже немного труслив. Самой страшной вещью в мире он считает пылесос, и даже измерить его оказалось непросто, так как он испугался рулетки.

Предыдущим самым высоким псом в мире был также немецкий дог из США, которого звали Зевс. Его рост составлял чуть более метра в холке.

В январе сообщалось, что пса породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби, который был признан самой старой собакой в мире Книгой рекордов Гиннесса, могут лишить его титула из-за обмана. Хозяев животного заподозрили в подлоге из-за того, что на одной из старых фотографий цвет лап Боби отличался цветом лап на свежих снимках.

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      Никита Савин
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