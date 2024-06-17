Названы запрещенные при боли в животе действия

Хирург Зубова: при боли в животе нельзя прикладывать грелку

В некоторых случаях боль в животе может сигнализировать о развитии опасных процессов в организме, предупредила врач-хирург Нина Зубова. Запрещенные при боли в животе действия она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, нельзя прикладывать к заболевшему животу грелку, поскольку тепло усиливает воспалительный процесс. Врач также посоветовала не полагаться на обезболивающее, поскольку такие препараты маскируют боль, пока болезнь усугубляется. «Кроме того, когда врач будет осматривать такого пациента, ему будет сложно разобраться в смазанных самостоятельным лечением симптомах. Это только затрудняет диагностику и откладывает получение своевременного и целенаправленного лечения», — объяснила Зубова.

Врач отметила, что поводом для немедленного обращения к врачу должна стать нестерпимая боль, из-за которой человек не может выполнять бытовые дела, — она может говорить о перитоните или массивном кровотечении. Кроме того, вызвать скорую помощь нужно, если боль появилась после травмы, живот надулся, кожа на нем выглядит натянутой, а в стуле видна кровь. Другими поводами для обращения к врачу должны стать обильная рвота и диарея, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, холодный липкий пот, уточнила Зубова.

Ранее ангиолог, флеболог Татьяна Алекперова назвала причину срочно обратиться к специалисту при некоторых изменениях вен на ногах. По словам доктора, тревожными симптомами заболевания вен конечностей являются появление на коже сосудистых рисунков голубого или красного оттенков, выпуклые, извитые, узловатые вены на ногах, которые болят и ноют, особенно при прикосновении.