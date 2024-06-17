Небензя заявил о недопустимости осуждения КНДР в СБ ООН

Небензя: Россия не допустит восстановления в СБ ООН механизма осуждения Пхеньяна

РФ не допустит восстановления в Совете безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) механизма осуждения Пхеньяна, подобного санкционному комитету. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

«Сегодня, если западные коллеги захотят восстановить в Совете такой же или схожий механизм порицания Пхеньяна, то мы этого не допустим. А за пределами Совета любые попытки пойти по этому пути обречены на провал, поскольку на рассмотрение санкционных рестрикций необходим соответствующий мандат СБ», — сказал Небензя.

По его словам, санкции против КНДР направлены на очернение руководства республики, а не на контроль ситуации на полуострове.

Ранее сообщалось о беспокойстве Белого дома, что КНДР может предпринять провокационные военные действия перед выборами в США. Среди возможных способов эскалации собеседники NBC допускают, что КНДР может провести ядерные испытания.

До того Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении Северной Кореи.