Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:16, 17 июня 2024Наука и техника

Обнаружен способ замедлить болезнь Альцгеймера

Science Advances: деменцию замедлили с помощью трансплантации стволовых клеток

Фото: JAFAR AHMED / Unsplash

Ученые Третьего военно-медицинского университета в Китае обнаружили способ замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера с помощью трансплантации стволовых клеток костного мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Болезнь Альцгеймера, или синильная деменция, — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое со временем ухудшает когнитивные функции. Хотя болезнь неизлечима, различные методы лечения могут замедлить ее прогрессирование и облегчить симптомы. Предыдущие исследования показали связь между иммунной системой и развитием болезни Альцгеймера, что навело ученых на мысль о потенциальной пользе трансплантации ювенильных гемопоэтических стволовых клеток.

В ходе эксперимента ученые удалили гемопоэтические стволовые клетки у нескольких двухмесячных мышей и ввели их в костный мозг нескольких пожилых мышей возрастом девять месяцев, специально выведенных со склонностью к проявлению симптомов болезни Альцгеймера.

У мышей, получивших инъекции стволовых клеток, снизился уровень β-амилоида в мозге и плазме, уменьшилось количество церебральных бляшек и улучшились когнитивные способности. У контрольной группы мышей, получивших трансплантаты от старых мышей, таких улучшений не наблюдалось.

Также было обнаружено, что гены, связанные с экспрессией образующихся при болезни Альцгеймера белков, были понижены. Это, предположительно, означает, что факторы, приводящие к заболеванию, были в некоторой степени подавлены. В целом результаты показывают, что такие трансплантаты могут быть эффективной терапией для лечения болезни Альцгеймера у людей.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине оценили значение Крымского моста

      В России выявили два медицинских картеля на более чем миллиард рублей

      В Госдуме одним словом описали итоги «саммита мира» в Швейцарии

      В США предупредили об опасности заблуждений о России

      Москвичей предупредили о граде

      Главного редактора и экс-журналистку издания «Важные истории» объявили в розыск

      «Знак — рано умирать». Игрушка сына спасла женщину-фельдшера в зоне СВО во время атаки украинского дрона

      Звезда «Золушки» прогулялась по улице в мини-шортах

      Российский фигурист объявил о помолвке с Трусовой

      У Анастасии Заворотнюк обнаружился долг перед налоговой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше