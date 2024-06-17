Обнаружен способ замедлить болезнь Альцгеймера

Science Advances: деменцию замедлили с помощью трансплантации стволовых клеток

Ученые Третьего военно-медицинского университета в Китае обнаружили способ замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера с помощью трансплантации стволовых клеток костного мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Болезнь Альцгеймера, или синильная деменция, — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое со временем ухудшает когнитивные функции. Хотя болезнь неизлечима, различные методы лечения могут замедлить ее прогрессирование и облегчить симптомы. Предыдущие исследования показали связь между иммунной системой и развитием болезни Альцгеймера, что навело ученых на мысль о потенциальной пользе трансплантации ювенильных гемопоэтических стволовых клеток.

В ходе эксперимента ученые удалили гемопоэтические стволовые клетки у нескольких двухмесячных мышей и ввели их в костный мозг нескольких пожилых мышей возрастом девять месяцев, специально выведенных со склонностью к проявлению симптомов болезни Альцгеймера.

У мышей, получивших инъекции стволовых клеток, снизился уровень β-амилоида в мозге и плазме, уменьшилось количество церебральных бляшек и улучшились когнитивные способности. У контрольной группы мышей, получивших трансплантаты от старых мышей, таких улучшений не наблюдалось.

Также было обнаружено, что гены, связанные с экспрессией образующихся при болезни Альцгеймера белков, были понижены. Это, предположительно, означает, что факторы, приводящие к заболеванию, были в некоторой степени подавлены. В целом результаты показывают, что такие трансплантаты могут быть эффективной терапией для лечения болезни Альцгеймера у людей.