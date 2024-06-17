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19:43, 17 июня 2024Ценности

Плюс-сайз-звезда «Эйфории» пришла на выставку в облегающем платье без нижнего белья

Актриса Барби Феррейра пришла на выставку бренда Swarovski в облегающем платье

Фото: Alessandro Bremec / Globallookpress.com

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» пришла на открытие выставки ювелирного бренда Swarovski, которое состоялось в рамках Недели мужской моды в Милане. Для мероприятия девушка надела облегающее длинное платье серебристого цвета, оформленное корсетным верхом, сияющей накидке и открытых босоножках. При этом на размещенных кадрах видно, что на актрисе отсутствует нижнее белье.

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Визажисты оформили знаменитости черные стрелки и нанесли коричневую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и добавили к образу широкое колье, украшенное драгоценными камнями.

В апреле Барби Феррейра показала фигуру в бикини. Тогда актриса попозировала перед камерой в раздельном купальнике зеленого цвета, который был оформлен тонкими завязками.

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      Мария Винар
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