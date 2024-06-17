Похвалу Шольца в адрес Байдена назвали «дико неуместной»

Экс-чиновник Пентагона: похвала Шольца в адрес Байдена неуместна перед выборами

Хвалебные комментарии канцлера Германии Олафа Шольца в адрес политики президента США Джо Байдена сочли «дико неуместной» в преддверии американских президентских выборов. Об этом рассказал бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам стратегии и военного строительства Элбридж Колби в X (ранее Twitter), после того как Шольц назвал Байдена «одним из самых опытных политиков в мире».

«Думаю, у многих американцев это вызвало бы смех, если не откровенное презрение», — добавил экс-чиновник Пентагона. Он начал сомневаться, что канцлер может действительно разбираться, о чем говорит в американском контексте.

«Лучше не вмешиваться в выборы друг друга. Какое послание республиканцы должны воспринять в отношении нынешних властей Берлина?», — спросил Колби.

Кроме того, во время саммита G7 Олаф Шольц также назвал Джо Байдена «человеком, который точно знает, что он делает», высоко оценив его действия во внутренней и внешней политике и отметив, что она способствовала «правильному экономическому развитию», «миру и безопасности», «единству и сплоченности» в США.

«Канцлер выразил уверенность, что действующий президент победит на выборах в ноябре. Может ли канцлер комментировать ситуацию с экономикой и социальной общностью в США?» — усомнился Элбридж Колби.