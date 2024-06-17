Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:11, 17 июня 2024Мир

Похвалу Шольца в адрес Байдена назвали «дико неуместной»

Экс-чиновник Пентагона: похвала Шольца в адрес Байдена неуместна перед выборами

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Хвалебные комментарии канцлера Германии Олафа Шольца в адрес политики президента США Джо Байдена сочли «дико неуместной» в преддверии американских президентских выборов. Об этом рассказал бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам стратегии и военного строительства Элбридж Колби в X (ранее Twitter), после того как Шольц назвал Байдена «одним из самых опытных политиков в мире».

«Думаю, у многих американцев это вызвало бы смех, если не откровенное презрение», — добавил экс-чиновник Пентагона. Он начал сомневаться, что канцлер может действительно разбираться, о чем говорит в американском контексте.

«Лучше не вмешиваться в выборы друг друга. Какое послание республиканцы должны воспринять в отношении нынешних властей Берлина?», — спросил Колби.

Кроме того, во время саммита G7 Олаф Шольц также назвал Джо Байдена «человеком, который точно знает, что он делает», высоко оценив его действия во внутренней и внешней политике и отметив, что она способствовала «правильному экономическому развитию», «миру и безопасности», «единству и сплоченности» в США.

«Канцлер выразил уверенность, что действующий президент победит на выборах в ноябре. Может ли канцлер комментировать ситуацию с экономикой и социальной общностью в США?» — усомнился Элбридж Колби.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. Что известно об арсенале государств?

      Автомобиль протаранил газопровод в российском регионе и загорелся

      В России назвали крупнейшего рекламодателя

      В российском регионе упал гидросамолет в озеро

      Небензя заявил об ответе на конфискацию российских активов

      В Германии рассказали о провале швейцарской конференции по Украине

      Восемь аферистов попались за обман россиян в онлайн-магазинах

      Опубликованы кадры мощной вспышки в Ростове-на-Дону

      В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Украины

      Россиянин описал отдых в Сочи фразой «такого обмана мы не ожидали»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше