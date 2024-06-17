В США аллигатор напал на бездомную и съел ее

В США полицейские нашли съевшего женщину аллигатора с жертвой в зубах. Об этом сообщает WFLA.

Полиция Флориды опубликовала кадры видео с нательной камеры полицейского, который отправился на вызов о нападении аллигатора в сентябре 2023 года. В полицию обратился житель города Ларго по имени Джамаркус Буллард, который заметил возле канала четырехметровую рептилию с человеческими останками в зубах. Прибывший на место правоохранитель и его коллеги нашли аллигатора, в челюстях которого был человеческий торс. В животное выстрелили на поражение. Как выяснилось, аллигатор действительно съел женщину, позже ее останки нашли в его желудке рептилии.

Жертвой хищника оказалась 41-летняя бездомная Сабрина Пекхам. Судмедэксперты установили, что аллигатор напал на нее, и именно это послужило причиной смерти. Пекхам жила в самодельной палатке недалеко от канала с рептилиями. Нападение произошло не возле палатки, а рядом с ручьем неподалеку, который соединяет два озера. Что именно стало причиной атаки, неизвестно.

Всего за день до нападения Пекхам виделась с дочерью. По словам дочери, женщина переживала непростые времена, потеряла жилье и старалась держаться подальше от людных улиц, где ее могли арестовать.

Ранее житель штата Флорида поймал разгуливавшего по оживленной улице аллигатора голыми руками. Своевольная рептилия длиной 2,5 метра решила пройтись по городу Джексонвилль в предпоследние выходные апреля.