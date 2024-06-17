Предсказаны последствия дефолта для Украины

Политолог Журавлев предрек Украине проблему с товарами из-за дефолта

Дефолт на Украине приведет к резкому подорожанию импортных товаров, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Вместе с тем, с точки зрения глобальных внешнеполитических процессов, как он считает, ничего не изменится.

«Гривны и так никто не берет, а так она окончательно перестанет быть хоть сколько-то значимой валютой. Но для страны, которая живет на грани экономической катастрофы, которая вложила все в войну, большой разницы здесь нет. Другое дело, что бесконечно долго в таком состоянии находиться нельзя», — заметил политолог.

Внутри страны, как считает Журавлев, последствия будут более заметными. В частности, значительно подорожает импорт из-за того, что возникнут проблемы с валютой для осуществления закупок.

«Условно бесплатно будут продолжаться поставки оружия, патронов, а вот с товарами начнутся проблемы: за гривну ничего не купишь, а валюту с непогашенным долгом никто не даст. На продажу есть только украинское зерно, но реализовывать его в Европе нельзя. Высокотехнологичная продукция ушла на войну, а уголь и сталь, которые производит страна, стоят дорого и не отличаются качеством», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Украина не сможет самостоятельно рассчитаться с долгами без сторонней помощи. Ее может ждать дефолт из-за долговой нагрузки уже в августе.