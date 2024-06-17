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17:17, 17 июня 2024Мир

Правительство Германии не захотело лишать украинских беженцев пособий

Хебештрайт: Германия не будет лишать украинских беженцев гражданских пособий

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин не будет лишать украинских беженцев гражданских пособий. Его слова приводит Tagesschau.

Хебештрайт отверг идею выплачивать украинцам менее щедрые выплаты для соискателей убежища в Германии. Он отметил, бежавшие с Украины граждане могут найти работу с помощью Центра по трудоустройству для беженцев.

16 июня управляющий делами фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Торстен Фрай призвал лишить украинских беженцев социальных выплат. Он заявил, что данная мера позволит набрать больше людей в ряды Вооруженных сил Украины.

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      Лина Пивоварова
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