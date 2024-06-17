Правительство Германии не захотело лишать украинских беженцев пособий

Хебештрайт: Германия не будет лишать украинских беженцев гражданских пособий

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин не будет лишать украинских беженцев гражданских пособий. Его слова приводит Tagesschau.

Хебештрайт отверг идею выплачивать украинцам менее щедрые выплаты для соискателей убежища в Германии. Он отметил, бежавшие с Украины граждане могут найти работу с помощью Центра по трудоустройству для беженцев.

16 июня управляющий делами фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Торстен Фрай призвал лишить украинских беженцев социальных выплат. Он заявил, что данная мера позволит набрать больше людей в ряды Вооруженных сил Украины.