Пушилин оценил отношение стран к установлению мира на Украине

Пушилин: только РФ нужен мир на Украине, США хотят продолжения конфликта

Установление мира на Украине нужно только России, США и их союзники хотят продолжения конфликта. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Кроме нашей страны и ряда здравомыслящих стран, (…) больше этот мир никому не нужен. Безусловно, в большей степени этот мир не нужен США, а также их условным союзникам», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что Москва всегда озвучивает четкий механизм для установления мира. По его мнению, процесс переговоров будет сложным, вероятно, его будут вести непублично.

Ранее президент России Владимир Путин изложил условия, при которых Москва готова приступить к переговорам по Украине. Такими условиями российский лидер назвал вывод украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также официальный отказ Киева вступить в НАТО.

