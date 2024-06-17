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14:04, 17 июня 2024Путешествия

Россия рассмотрит предложение Грузии об отмене визового режима

Песков: Россия рассмотрит предложение Грузии об отмене визового режима

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В туристической отрасли России рассмотрят предложение властей Грузии о полной отмене визового режима между странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает «Интерфакс».

Песков отметил, что не знал об обращении со стороны Грузии, но пообещал, что соответствующие ведомства проанализируют его.

Ранее международный секретарь партии Грузии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия на съезде организации выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину. В нем он попросил о полной отмене визового режима между двумя странами, амнистии граждан Грузии, ранее вынужденного нарушавших его, а также об упрощении трудоустройства в России граждан Грузии.

В конце мая стало известно, что введение обязательной медицинской страховки для туристических поездок в Грузию отложили до 1 января 2026 года. Изначально в Грузии планировали ужесточить правила въезда в страну для иностранцев с 1 июня 2024 года.

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      Марк Успенский
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