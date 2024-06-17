Россиян предупредили об опасных последствиях курения вейпов

Пульмонолог Безлепко: курение вейпов повышает риск инфекционных заболеваний

Курение вейпов грозит развитием инфекционных заболеваний, предупредил врач-пульмонолог Евгений Безлепко. Об опасных последствиях курения таких устройств он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Безлепко, глицерин, содержащийся в вейпах, оттягивает на себя влагу, вследствие чего возникают пересушивание слизистых верхних дыхательных путей и интенсивный кашель. «Кроме того, в связи с тем, что нарушается естественное увлажнение верхних дыхательных путей и система очистки поверхности слизистых от патогенных бактерий, появляется высокий риск возникновения инфекционных процессов», — уточнил он.

Вред наносит и то, что вейпы курят часто: люди используют их не только в специально отведенных для курения местах, но и на рабочем месте, и в публичном пространстве. Поэтому вейпы и системы нагревания табака нельзя считать более безопасными, чем обычные сигареты — они могут быть более токсичны, заверил эксперт. «Доза вдыхаемого никотина потенциально может быть заведомо гораздо больше, чем от обычной сигареты», — сказал он, объяснив, что к риску летального исхода из-за болезней сердца, резкому спазму сосудов приводит сам никотин.

Он добавил, что курение вейпов также сопряжено с развитием острого легочного повреждения — повреждения альвеол, которое развивается стремительно и приводит к тяжелой дыхательной недостаточности.

Ранее у 22-летней жительницы Индонезии после года курения вейпов во рту и на губах появились кровоточащие и болезненные язвы, из-за которых она не могла нормально жевать и разговаривать. Уточняется, что до болезни девушка не сталкивалась с какими-либо серьезными заболеваниями.