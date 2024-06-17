Обнаружилось ранее неизвестное страшное последствие курения вейпов

Рот и губы 22-летней жительницы Индонезии покрылись язвами из-за курения вейпов

У 22-летней жительницы Индонезии после года курения вейпов во рту и на губах появились кровоточащие и болезненные язвы, из-за которых она не могла нормально жевать и разговаривать. Ранее неизвестное страшное последствие курения было описано в журнале International Medical Cases Reports.

Уточняется, что до болезни девушка не сталкивалась с какими-либо серьезными заболеваниями. В больницу она обратилась с жалобами на сильную боль из-за папул и язв, которыми покрылись ее губы и слизистая оболочка рта. Сначала врачи считали, что у нее герпес, однако после исследований обнаружился другой диагноз — мультиформная эритема.

Уточняется, что эритема — это аллергическая реакция на какую-либо инфекцию, обычно она появляется в виде красных пятен на руках, ногах или других частях тела. Поскольку у пациентки не было инфекций, медики пришли к выводу, что реакцию вызвали компоненты жидкости для вейпа. По их данным, девушка постоянно пробовала новые вкусы и, вероятно, один из них и спровоцировал аллергию.

Подобная реакция организма на курение ранее не регистрировалась.

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