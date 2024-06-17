Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в понедельник, 17 июня, и вторник, 18 июня, местами в северо-западных, юго-восточных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности. «Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — заявили они.

Также спасатели рекомендовали избегать воздействия повышенной температуры и носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. «Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться», — добавили они.

Ранее в Сочи мужчина пошел купаться в шторм и чудом выжил. Турист решил поплавать в бушующем море, но не справился с волнами и стал тонуть. По данным источника, его быстро заметили другие отдыхающие.