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13:07, 17 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в понедельник, 17 июня, и вторник, 18 июня, местами в северо-западных, юго-восточных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности. «Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — заявили они.

Также спасатели рекомендовали избегать воздействия повышенной температуры и носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. «Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться», — добавили они.

Ранее в Сочи мужчина пошел купаться в шторм и чудом выжил. Турист решил поплавать в бушующем море, но не справился с волнами и стал тонуть. По данным источника, его быстро заметили другие отдыхающие.

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      Фариза Бацазова
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