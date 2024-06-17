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16:45, 17 июня 2024Ценности

Россиянам назвали визуально стройнящую спортивную одежду

Основатель Rely Сергеенкова: вещи в вертикальный рубчик визуально вытянут силуэт

Фото: Rely

Россиянам назвали спортивную одежду, которая визуально стройнит. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру» от сооснователя бренда бесшовной одежды Rely Алены Сергеенковой.

По словам предпринимательницы, вещи из трикотажа в вертикальный рубчик помогут визуально вытянуть силуэт. Зачастую такие изделия смотрятся одинаково гармонично на разных типах фигуры, включая размер «плюс».

В то же время плотный вязаный трикотаж со спандексом и нейлоном в составе обеспечивает компрессионный эффект, утягивает, но при этом не сдавливает кожу и не стесняет движений.

Дополнительной пластичности изделиям зачастую придает специальная нить Lycra, благодаря которой одежда хорошо
тянется и вновь восстанавливает свою первоначальную форму после носки и стирок. Такие изделия подходят как для занятий спортом, так и для повседневной носки

Алена Сергеенкова

Вдобавок Сергеенкова рекомендует обратить внимание на крой и конструктивные элементы легинсов или спортивного комбинезона. Детали конструкции должны быть продуманы с учетом анатомических особенностей тела.

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Бизнесвумен также отметила, что сегодня границы между стилями фактически стерты, поэтому существует множество способов стилизации спортивных и повседневных предметов гардероба. Например, комбинезон для йоги можно сочетать с объемными жакетами и рубашками, добавляя трендовые балетки и даже обувь на каблуке.

В феврале россиянам назвали способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды.

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      Майя Пономаренко
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