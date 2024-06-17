Россияне признались в нелюбви к лету

46,9 процента россиян не любят лето из-за жары

Большинство россиян не любят лето из-за жары и духоты. Об этом говорится в обзоре аналитиков агентства Pro-Vision Communications, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Среди негативных упоминаний в социальных сетях нелюбовь к лету из-за жары и духоты составляет 46,9 процента. В тройку раздражающих факторов также вошли ливни (20,1 процента) и пыль (9 процентов). Россиян летом также раздражают комары и клещи (8,8 процента), туристы (5,9 процента) и дачники (2,2 процента).

При этом на туристов чаще всего жалуются жители курортных регионов России. Среди жителей Краснодарского края и Калининградской области на наплыв отдыхающих жалуются 72 процента, на вызванный им рост цен — 4 процента. Также среди них лето не любят за грязное «цветущее» море 5 процентов. Жители северных районов — Мурманской и Архангельской областей, Коми, Карелии, Ненецкого автономного округа — больше всего страдают из-за мошки (99 процентов негативных комментариев).

В рамках исследования были проанализированы упоминания 50 потенциальных летних триггеров в 35 тысячах сообщений во «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Дзене», Telegram и на YouTube. Анализ осуществлялся с помощью системы мониторинга СМИ и соцсетей «Медиалогия». Период исследования — с 1 марта по 31 мая 2024 года.

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