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19:54, 17 июня 2024Экономика

Россияне признались в нелюбви к лету

46,9 процента россиян не любят лето из-за жары

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Большинство россиян не любят лето из-за жары и духоты. Об этом говорится в обзоре аналитиков агентства Pro-Vision Communications, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Среди негативных упоминаний в социальных сетях нелюбовь к лету из-за жары и духоты составляет 46,9 процента. В тройку раздражающих факторов также вошли ливни (20,1 процента) и пыль (9 процентов). Россиян летом также раздражают комары и клещи (8,8 процента), туристы (5,9 процента) и дачники (2,2 процента).

При этом на туристов чаще всего жалуются жители курортных регионов России. Среди жителей Краснодарского края и Калининградской области на наплыв отдыхающих жалуются 72 процента, на вызванный им рост цен — 4 процента. Также среди них лето не любят за грязное «цветущее» море 5 процентов. Жители северных районов — Мурманской и Архангельской областей, Коми, Карелии, Ненецкого автономного округа — больше всего страдают из-за мошки (99 процентов негативных комментариев).

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