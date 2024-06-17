Россиянин перечислил раздражающие особенности жизни в США

Российский тревел-блогер побывал в США и перечислил десять раздражающих его местных особенностей жизни. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

Первый момент, который шокировал автора публикации, — налоги, не указанные в ценниках магазинов. «Это действительно сбивает с толку, особенно если ты привык к прозрачности цен в других странах», — пожаловался он.

Во-вторых, россиянин был в недоумении от необходимости оставлять большие чаевые в кафе и ресторанах. «Отказаться от них практически невозможно, так как это считается дурным тоном и может вызвать недовольство персонала», — предупредил путешественник.

В-третьих, блогера поразила старая сантехника в домах. «Лейка в душе, которая намертво прибита к стене и никуда не двигается, странные краны и общее ощущение, что эта сантехника не менялась десятилетиями», — отметил он.

Кроме того, автор обратил внимание на дома со старым ремонтом, грязные машины, ветхую инфраструктуру, большое количество бездомных, неухоженные улицы и «странных личностей», которые составляют часть повседневной жизни в США.

Еще одна раздражающая особенность, на которую указал россиянин, — постоянные звуки сирен в городах. «Не знаем, что это у них за фетиш такой, или действительно столько разных происшествий происходит, но у нас уже даже порой начинают сдавать нервы от этих громких гудков», — констатировал путешественник.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в США и рассказала о том, как выглядят американские женщины. По ее словам, они отличаются своей раскрепощенностью и привыкли не стесняться своего тела.