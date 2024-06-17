Россиянин получил условный срок за призывы к расправе над сотрудниками военкоматов

Под Хабаровском житель получил 2 года условно за призывы к убийству военкомов

Ванинский районный суд Хабаровского края приговорил жителя к двум годам условно за призывы к расправе над сотрудниками военкоматов. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновными по статье о публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности. Также суд лишил его на год права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете. Установлено, что мужчина из политической ненависти публично призывал к физическому насилию в отношении представителей военкоматов.

Ранее сообщалось, что в Хакасии суд дал четыре года украинскому националисту за призывы к террору.