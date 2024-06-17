Россиянин расправился с женщиной из-за ее желания выпить на кухне общежития

В Краснодарском крае осудят мужчину, который убил женщину в общежитии

В Краснодарском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который расправился с женщиной из-за ее желания выпить на кухне общежития. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Свою вину он признал. Его дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 22 февраля фигурант был в своей комнате общежития, когда к соседке пришла знакомая. Между гостьей и обвиняемым произошел конфликт из-за желания женщин выпить в помещении общей кухни. Во время ссоры мужчина надел боксерские перчатки и несколько раз ударил женщину по голове. После он ушел в свою комнату, а женщину без признаков жизни обнаружили на следующий день.

Ранее Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно за то, что она ударила возлюбленного по голове стаканом, из-за чего он ослеп на один глаз.