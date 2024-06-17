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18:30, 17 июня 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за совершенную на рыбалке в 2010 году расправу

В Приморском крае осудили мужчину за убийство, совершенное в 2010 году

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Приморском крае суд приговорил местного жителя к десяти годам колонии строгого режима за расправу, совершенную на рыбалке в 2010 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, в октябре 2010 года осужденный приехал к своему знакомому на рыбалку. Там он познакомился с мужчиной, у которого взял рыболовную сеть и пообещал поделить улов. В результате сеть была потеряна, а между новыми знакомыми произошел конфликт, во время которого потерпевший ударил подсудимого в грудь, а тот в ответ удушил его.

После осужденный вернулся в поселок и заявил, что пострадавший остался на речке. Через несколько дней он переместил тело на противоположный берег реки, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в расправе над женщиной-инвалидом, совершенной 20 лет назад.

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