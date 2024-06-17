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19:30, 17 июня 2024Силовые структуры

Россиянину дали срок за смертельное избиение отца

В Апатитах россиянину дали восемь лет за забитого до смерти отца

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Мурманской области россиянину дали восемь лет колонии строгого режима за смертельное избиение отца. Об этом в понедельник, 17 июня, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 15 декабря 2023 года осужденный находился в своей квартире в городе Апатиты, где распивал спиртные напитки. В какой-то момент находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он напал на своего отца 1955 года рождения и сильно избил его, нанеся множество ударов руками и ногами. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

В ходе предварительного следствия был проведен комплекс действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы, которая легла в основу обвинения.

11 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге 44-летний мужчина расчленил отца, приехавшего за ним из Москвы.

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      Владимир Седов
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