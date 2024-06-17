Названы возможные посредники при переговорах России и Украины

Политолог Топорнин: страны Глобального Юга готовы к посредничеству в переговорах

Страны Глобального Юга готовы стать посредниками в мирных переговорах между Россией и Украиной, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал государства, которые могут посодействовать диалогу между Москвой и Киевом.

«Судя по всему, речь идет об арабских странах — ОАЭ, Саудовская Аравия. Есть и другие страны, например, азиатские, которые со стороны присматриваются, к тому, что происходит, как Россия с Украиной обмениваются заявлениями. Они тоже готовы предложить свои услуги, хотя понятно, что такой конфликт никто так просто не разрешит. В целом эта конференция проводилась для того, чтобы заручиться поддержкой большего числа союзников для Украины, чтобы, как сказал [президент Украины Владимир] Зеленский, на второй конференции прийти к каким-то практическим решениям», — считает политолог.

При этом помощь посредников необходима только в том случае, когда конфликтующие стороны готовы сесть за стол переговоров и имеют общее представление о прекращении боевых действий, отметил он.

Важно, когда есть нейтральные страны, которые предлагают свои услуги и готовы посодействовать в урегулировании конфликта. Но нельзя этот фактор преувеличивать, потому что пока у участников конфликта пока диаметрально противоположное видение, как конфликт нужно урегулировать. (...) Роль посредников в том, чтобы попытаться сблизить позиции, чтобы был какой-то компромисс Николай Топорнин политолог

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что после саммита мира в Швейцарии некоторые страны впервые предложили посреднические услуги для урегулирования конфликта. По его словам, эти государства традиционно имеют хорошие отношения с Россией.

Мирная конференция проходила в Бюргенштоке с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на мероприятие не пригласили. Под итоговым документом подписались 84 делегата — 80 стран и 4 организации.