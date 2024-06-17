Обнаружено необычное поведение звезд в центре Млечного Пути

Astronomy & Astrophysical: обнаружены необычные орбиты у звезд вблизи Sgr A*

Астрономы Германии и Чехии обнаружили необычное поведение молодых звездных объектов (YSO) вблизи сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (Sgr A*) в центре Млечного Пути. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysical.

В центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, вокруг которой обнаружены S-звезды, достигающие скоростей порядка тысяч километров в секунду. Их происхождение неизвестно, поскольку окружающая среда в пределах трех световых лет от центра считается враждебной для звездообразования. В то же время S-звезды слишком молоды для того, чтобы быть перемещенными из какой-либо другой области галактики.

Исследователи провели детальный кинематический анализ субпопуляции маломассивных объектов, близких к Sgr A*. Цель исследования состояла в том, чтобы изучить кеплеровские параметры для орбит YSO. К YSO относятся протозвезды и звезды на ранних стадиях эволюции, еще не успевшие вступить в главную последовательность. Обычно их обнаруживают внутри плотных молекулярных скоплений, богатых молекулярным газом и пылью.

Обнаруженные рядом с Sgr A* YSO продемонстрировали высокие скорости движения, что делает их похожими на S-звезды, вращающиеся вокруг черной дыры со скоростью в несколько тысяч километров в час. Кроме того, эти звездные объекты образуют своеобразный узор наподобие роя пчел.

По словам ученых, звезды YSO и S расположены в виде диска вокруг Sgr A*, и это указывает на то, что сверхмассивная черная дыра способствует организованному движению звезд.

Ранее астрономы предложили экзотическое объяснение, почему S-звезды аномально молоды. Эти объекты могут быть кандидатами на роль «бессмертных» звезд, чья молодость продлевается за счет аннигиляции темной материи, скапливающейся в центре галактики.