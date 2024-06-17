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23:15, 17 июня 2024Мир

Столтенберг назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Столтенберг исключил продолжение конфликта с РФ при вступлении Украины в НАТО
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг . Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Украины к альянсу стало бы лучшей гарантией безопасности страны. Его слова приводит РИА Новости.

Столтенберг также исключил продолжение конфликта с Россией при вступлении Украины в НАТО. «Когда военные действия на Украине закончатся, нам будет необходимо удостовериться, что это действительно конец конфликта», — уточнил он.

По мнению главы альянса, для этого потребуется сформировать «будущие вооруженные силы Украины», которые сдержат потенциальную агрессию со стороны Москвы.

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      Марина Совина
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