Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:42, 17 июня 2024Силовые структуры

Суд рассмотрит дело в отношении мужчины о заказной расправе над российским бизнесменом

В Санкт-Петербурге будут судить киллера за убийство гендиректора «СК Монолит»

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело в отношении Александра Сухарева о заказной расправе над генеральным директором «СК Монолит». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, утром 5 июня 2023 года киллер на строительном объекте в Приморском районе выстрелил в бизнесмена из пистолета.

В настоящий момент Сухарев находится в СИЗО. В отношении него возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство по найму») и части 1 статьи 222 («Незаконное приобретение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ. Оно уже передано в Санкт-Петербургский городской суд.

Ранее стало известно, что в Челябинской области задержали 22-летнюю местную жительницу, готовившую расправу над 35-летним предпринимателем.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В Чехии произошел взрыв на военном полигоне

      Комитет Госдумы одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

      Подмосковье начало догонять столицу по цене квартир

      Главреда издания «Важные истории» Анина заочно арестовали в России за фейки

      В России предложили ужесточить условия перепродажи автомобилей

      Главного налогового инспектора Москвы отправили под домашний арест за взятки

      Главком ВСУ заявил о наступлении России на всем восточном участке фронта

      Перечислены бесполезные при сборке ПК компоненты

      В России назвали главный итог швейцарской конференции по Украине

      Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше