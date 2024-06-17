Суд рассмотрит дело в отношении мужчины о заказной расправе над российским бизнесменом

В Санкт-Петербурге будут судить киллера за убийство гендиректора «СК Монолит»

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело в отношении Александра Сухарева о заказной расправе над генеральным директором «СК Монолит». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, утром 5 июня 2023 года киллер на строительном объекте в Приморском районе выстрелил в бизнесмена из пистолета.

В настоящий момент Сухарев находится в СИЗО. В отношении него возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство по найму») и части 1 статьи 222 («Незаконное приобретение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ. Оно уже передано в Санкт-Петербургский городской суд.

Ранее стало известно, что в Челябинской области задержали 22-летнюю местную жительницу, готовившую расправу над 35-летним предпринимателем.