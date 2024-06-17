Украинские депутаты получили более миллиона долларов компенсации за жилье

Депутаты Рады получили 1,6 миллиона долларов компенсации за жилье

Депутаты Верховной Рады получили за 2,5 года 64,5 миллиона гривен (почти 1,6 миллиона долларов) компенсации за жилье. Об этом сообщила аналитик общественного движения «Честно» София Лазарова, ее цитирует ТАСС.

Отмечается, что украинские депутаты получили средства из государственного бюджета для компенсации аренды жилья или съема гостиничного номера. Нардепы имеют на это право по закону, добавила она. «За эти два с половиной года 160 нардепов воспользовались этим правом, а наиболее активно пользовались этим правом нардепы от "Слуги народа", которые получили более 70 процентов компенсаций», — пометила Лазарова.

Как она утверждает, при этом среди этих депутатов есть те, кто заявляет в декларациях о больших накоплениях в валюте, покупке новых машин и драгоценностей. Учитывая эти обстоятельства, аналитик задалась вопросом, актуально ли законодательство о компенсациях.

В сентябре 2023 года Евросоюз (ЕС) оценил Украину как «очень коррумпированную страну», что осложняет ее возможное вступление в объединение. 17 июня ЕС создал комиссию по борьбе с кражей рассчитанной до 2027 года помощи Киеву суммой в 50 миллиардов евро.