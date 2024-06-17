Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:17, 17 июня 2024Бывший СССР

Украинские депутаты получили более миллиона долларов компенсации за жилье

Депутаты Рады получили 1,6 миллиона долларов компенсации за жилье

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Депутаты Верховной Рады получили за 2,5 года 64,5 миллиона гривен (почти 1,6 миллиона долларов) компенсации за жилье. Об этом сообщила аналитик общественного движения «Честно» София Лазарова, ее цитирует ТАСС.

Отмечается, что украинские депутаты получили средства из государственного бюджета для компенсации аренды жилья или съема гостиничного номера. Нардепы имеют на это право по закону, добавила она. «За эти два с половиной года 160 нардепов воспользовались этим правом, а наиболее активно пользовались этим правом нардепы от "Слуги народа", которые получили более 70 процентов компенсаций», — пометила Лазарова.

Как она утверждает, при этом среди этих депутатов есть те, кто заявляет в декларациях о больших накоплениях в валюте, покупке новых машин и драгоценностей. Учитывая эти обстоятельства, аналитик задалась вопросом, актуально ли законодательство о компенсациях.

В сентябре 2023 года Евросоюз (ЕС) оценил Украину как «очень коррумпированную страну», что осложняет ее возможное вступление в объединение. 17 июня ЕС создал комиссию по борьбе с кражей рассчитанной до 2027 года помощи Киеву суммой в 50 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Имеем дело с серьезной аварией». На военном полигоне в Чехии произошел взрыв, есть пострадавшие

      Третья ракетка мира из Белоруссии пропустит Олимпиаду-2024

      Генерал армии раскрыл причину беспрепятственного отъезда Чубайса из России

      Партия Пашиняна отказалась рассматривать отставку правительства

      Володин назвал причину экономических проблем Европы

      Назван самый популярный у россиян крепкий алкоголь

      Россияне объяснили желание работать в офисе

      Зумеры признались в желании работать на непрестижных должностях ради карьеры

      Россиянам раскрыли способы продлить чистоту волос

      Китайцы бросились покупать палатки и косметику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше