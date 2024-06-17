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15:58, 17 июня 2024Бывший СССР

В Грузии назвали помехи ко вступлению республики в ЕС

Премьер Грузии Кобахидзе: республика стремится вступить в ЕС к 2030 году
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Грузия стремится вступить в Европейский союз (ЕС) к 2030 году, но этому препятствуют глобальные силы. Помехи ко вступлению республики в Евросоюз назвал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Наша задача к 2030 году вступить в Евросоюз, но до сегодняшнего дня продолжается шантаж, который ранее был связан с получением Грузией статуса кандидата по вступлению в Евросоюз, а сейчас шантаж конкретных сил связан с началом переговоров с Грузией по вступлению в Евросоюз», — заявил глава правительства.

Он добавил, что этой международной силой является «глобальная партия войны». В Тбилиси пока не хотят раскрывать личности членов этой партии, но заверили, что обладают всей полнотой данных по поводу их действий.

Ранее в Грузии заявили о скором выполнении рекомендаций для вступления в ЕС. По словам генерального секретаря правящей партии республики «Грузинская мечта» Кахи Каладзе, со стороны грузинских властей будет сделано все, чтобы открыть переговоры о присоединении к ЕС.

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      Глеб Палехов
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