В Китае рассказали о двух вариантах ракеты Long March 10

CCTV: многоразовый вариант ракеты Long March 10 предназначен для Tiangong

Перспективная ракета Long March 10 космического назначения создается в двух вариантах — сверхтяжелом и многоразовом. Об этом со ссылкой на телеканал CCTV рассказывает издание SpaceNews.

Сверхтяжелая ракета Long March 10 будет включать три ступени и в высоту достигнет 92,5 метра. Первая ступень будет состоять из трех ускорителей. 2189-тонная Long March 10 будет предназначена для доставки на переходную орбиту Земля — Луна не менее 27 тонн.

Многоразовый вариант Long March 10 предназначен для отправки тайконавтов и грузов на китайскую околоземную станцию Tiangong. 740-тонный носитель будет способен вывести на низкую околоземную орбиту не менее 14 тонн.

В декабре 2023-го агентство «Синьхуа» сообщило, что ракета китайского семейства Long March стартовала 500-й раз.