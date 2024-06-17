В Кремле сравнили коммюнике по Украине с предложением Путина

Ушаков: мирное предложение Путина перечеркнуло итоги саммита по Украине

Мирное предложение президента России Владимира Путина перечеркнуло итоги мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, его слова передает РИА Новости.

«На наш взгляд, мирные предложения Владимира Путина перечеркнули итоги швейцарской конференции по Украине», — рассказал помощник президента России.

Ушаков отметил, что «пока не слышал конкретных предложений» о посредничестве между Россией и Украиной со стороны других стран. Однако он подчеркнул, что «процесс осмысления» предложения Путина может охватить большее количество стран и приведет к «конкретным инициативам» по разрешению конфликта.

14 июня Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус республики.