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18:05, 17 июня 2024Мир

В Кремле заявили о неизбежности учета предложения Путина на мирном саммите по Украине

Ушаков: участники саммита по Украине были вынуждены учитывать предложения Путина

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Участники мирной конференции по Украине были вынуждены учитывать предложения президента России Владимира Путина по разрешению конфликта. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, его слова передает РИА Новости.

«Участники мирной конференции в Швейцарии были вынуждены, хотели они этого или нет, учитывать предложения президента. Как вы знаете, многие ожидаемо сразу отмахнулись от них, но кое-кто задумался над нашим вариантом. Причем я думаю, что число последних будет увеличиваться», — рассказал помощник президента России.

Он добавил, что «Путин предложил реальную возможность» не только завершить конфликт на Украине, но и обеспечить «устойчивое урегулирование» этого кризиса и договориться об «условиях невозобновления военных действий».

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус республики.

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      Дарья Устьянцева
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