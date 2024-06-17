Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:39, 17 июня 2024Экономика

В Минпромторге отреагировали на слухи о заморозке поддержки радиоэлектроники

Минпромторг опроверг слухи о заморозке субсидий радиоэлектронным предприятиям

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Минпромторге опровергли слухи о заморозке программы выдачи субсидий российским радиоэлектронным предприятиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В настоящее время Минпромторг проводит очередной отбор отечественных предприятий, которые получат субсидии для компенсации части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей. Процедура ведется согласно основным положениям постановления правительства под номером 1252, пояснили в ведомстве.

Материалы по теме:
«Дедлайны будут ставить по фазам луны» Как в России подбирают сотрудников по знаку зодиака и проверяют на полиграфе
«Дедлайны будут ставить по фазам луны»Как в России подбирают сотрудников по знаку зодиака и проверяют на полиграфе
27 мая 2024
«Что-то среднее между Granta и Vesta». «АвтоВАЗ» представил свою новую модель — Lada Iskra. Сколько она будет стоить?
«Что-то среднее между Granta и Vesta». «АвтоВАЗ» представил свою новую модель — Lada Iskra. Сколько она будет стоить?
5 июня 2024

При этом число поддержанных властями проектов в области радиоэлектроники стабильно растет, уточнили в Минпромторге. Увеличивается и число проверок тех предприятий, которым власти одобрили выделение вышеуказанных субсидий. «Каждая выданная государством субсидия должна быть обеспечена результатом, а расходование средств должно вестись эффективно», — резюмировали в Минпромторге.

О приостановке выдачи субсидий в рамках госпрограммы развития российской радиоэлектроники изначально сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на трех топ-менеджеров компаний, которые раньше уже получали денежные средства от государства. Собеседники связали приостановку с якобы отсутствием дополнительного финансирования соответствующей госпрограммы. Отмечалось, что заморозки субсидий необходимы для подведения итогов и пересмотра прошлых. Однако в Минпромторге в итоге заверили, что продолжают оказывать меры поддержки отечественным предприятиям в рамках госпрограммы.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Чехии произошел взрыв на военном полигоне

      Главреда издания «Важные истории» Анина заочно арестовали в России за фейки

      В России предложили ужесточить условия перепродажи автомобилей

      Главного налогового инспектора Москвы отправили под домашний арест за взятки

      Главком ВСУ заявил о наступлении России на всем восточном участке фронта

      Перечислены бесполезные при сборке ПК компоненты

      В России назвали главный итог швейцарской конференции по Украине

      Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область

      Кредиторы отказались списать долги Украины по облигациям

      Известный ведущий попал в аварию и показал огромный синяк

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше