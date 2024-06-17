В Минпромторге отреагировали на слухи о заморозке поддержки радиоэлектроники

Минпромторг опроверг слухи о заморозке субсидий радиоэлектронным предприятиям

В Минпромторге опровергли слухи о заморозке программы выдачи субсидий российским радиоэлектронным предприятиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В настоящее время Минпромторг проводит очередной отбор отечественных предприятий, которые получат субсидии для компенсации части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей. Процедура ведется согласно основным положениям постановления правительства под номером 1252, пояснили в ведомстве.

При этом число поддержанных властями проектов в области радиоэлектроники стабильно растет, уточнили в Минпромторге. Увеличивается и число проверок тех предприятий, которым власти одобрили выделение вышеуказанных субсидий. «Каждая выданная государством субсидия должна быть обеспечена результатом, а расходование средств должно вестись эффективно», — резюмировали в Минпромторге.

О приостановке выдачи субсидий в рамках госпрограммы развития российской радиоэлектроники изначально сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на трех топ-менеджеров компаний, которые раньше уже получали денежные средства от государства. Собеседники связали приостановку с якобы отсутствием дополнительного финансирования соответствующей госпрограммы. Отмечалось, что заморозки субсидий необходимы для подведения итогов и пересмотра прошлых. Однако в Минпромторге в итоге заверили, что продолжают оказывать меры поддержки отечественным предприятиям в рамках госпрограммы.