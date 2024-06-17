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18:11, 17 июня 2024Моя страна

В России оценили популярность кваса

17 процентов россиян заявили, что не любят квас

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В День русского кваса, который традиционно отмечается 17 июня, сайт KP.RU провел опрос, результаты которого продемонстрировали популярность напитка среди россиян.

Так, 83 процента граждан страны признались, что любят квас, причем некоторые из них предпочитают готовить его самостоятельно.

«Квас из детства, из бочки, тот, который делала мама, — вкусный-превкусный! А теперь я сама квас делаю, и мы пьем его все лето. Надеюсь, что мои дети тоже будут вспоминать домашний. Хороший сегодня праздник!» — поделилась своим мнением на этот счет россиянка.

В то же время 17 процентов респондентов заявили, что вообще не пьют данный напиток. Некоторым не нравится вкус, другие убеждены, что покупной напиток может нанести вред здоровью.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух призвала некоторых людей отказаться от употребления кваса. По ее словам, это прежде всего касается страдающих заболеваниями ЖКТ, поскольку в их случае содержащийся в напитке углекислый газ может привести к усилению газообразования и болям в животе.

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      Наталья Анисеева
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