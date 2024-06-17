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19:32, 17 июня 2024Наука и техника

В России создали аналог квадрокоптера Mavic

Российские инженеры создали разведывательный квадрокоптер «Сталкер»

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские инженеры создали дрон-разведчик квадрокоптерного типа «Сталкер», который называют аналогом используемого в зоне специальной военной операции (СВО) китайского беспилотника DJI Mavic 3. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Себестоимость "Сталкера" меньше, чем у западного образца. Делают его на 3D-принтере, пульт управления свой. Но главное: работает квадрокоптер на других частотах. То есть пересекаться с "Мавиком" он не будет, а значит, силам РЭБ станет легче работать по вражеским дронам. Тестовую партию вот-вот отправят на СВО», — говорится в сообщении.

Новый дрон полностью состоит из российских комплектующих. Длительность полета составляет 40 минут, а дальность приема сигнала — более десяти километров. Опытный образец, который испытывают на полигоне, развивает скорость более 60 километров в час на высоте до четырех километров. Дрон весом 1,1 килограмма получил камеру, снимающую видео в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду. Отмечается, что окончательные характеристики беспилотника раскроют после завершения его обкатки.

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