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17:40, 17 июня 2024Экономика

В России спрогнозировали падение спроса на новостройки

Эксперт Дарчинова спрогнозировала 40-процентное падение спроса на новостройки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сейчас на российском рынке новостроек ажиотаж — многие стараются успеть воспользоваться льготными программами, но вскоре спрос упадет. Об этом заявила коммерческий директор ГК «Новастрой» Антонина Дарчинова изданию «Реальное время».

Эксперт спрогнозировала, что с 1 июля, после отмены льготной ипотеки, спрос может упасть на 30-40 процентов. К этому приведет как рост ставок, так и отмена возможности субсидировать их. Как следствие, рынок охладится, спрос снизится, а уровень продаж упадет. На первые несколько месяцев затормозится и рост цен.

Иначе смотрит на ситуацию генеральный директор группы компаний СМУ-88 Наиль Галеев. Он заметил, что в России с начала года дорожают основные строительные материалы. В I квартале бетон, кирпич, арматура, утеплитель выросли в цене на 10-20 процентов. За некоторые виды работ приходится платить на 80-90 процентов больше. Себестоимость строительства за год увеличилась почти на 30 процентов. Поэтому ждать падения цен в ближайшее время не приходится.

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Руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова предположила, что у застройщиков цены в ближайшее время не понизятся, потому что планы продаж на этот год они, скорее всего, выполнили за последние три месяца.

Директор агентства недвижимости «Этажи-Казань» Марат Галлямов обратил внимание, что многие застройщики сейчас подняли цены из-за повышенного спроса, но с июля подорожание замедлится. Количество сделок упадет примерно на 40 процентов, а спрос переместится на вторичный рынок. Пока же в продажах «вторичка» занимает 40 процентов, а «первичка» — 60 процентов.

По данным компании «Этажи», средняя цена квадратного метра на новостройки снизилась до 132,1 тысячи рублей. Эксперты объясняют это тем, что до сих пор не принято решения по дальнейшей судьбе льготных ипотечных программ.

А в Москве квартиры в новостройках стоимостью до пяти миллионов рублей уже закончились. Сейчас такое жилье можно найти только в Подмосковье, однако его количество быстро убывает. Пока на рынке представлено 3,6 тысячи таких лотов, на две тысячи меньше, чем в июне 2023-го.

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