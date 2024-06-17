Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:23, 17 июня 2024Экономика

В России увеличили размер прожиточного минимума

Кабмин увеличил размер прожиточного минимума на 2025 год до 17 733 рублей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В России увеличили размер прожиточного минимума на 2025 год. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил глава правительства России Михаил Мишустин, его цитирует «Интерфакс».

В целом по стране на душу населения прожиточный минимум составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей. Для детей и пенсионеров суммы чуть ниже — 17 201 рубль и 15 250 рублей соответственно. В 2024 году прожиточный минимум в РФ составляет 15 453 рубля в месяц на душу населения. Мишустин напомнил, что в прошлом и текущем годах этот показатель определялся законом о федеральном бюджете.

Материалы по теме:
В России начали обсуждать изменения налоговой системы. Кто будет платить больше и какую выгоду получит бюджет страны?
В России начали обсуждать изменения налоговой системы.Кто будет платить больше и какую выгоду получит бюджет страны?
4 июня 2024
Индексация пенсий в 2024 году: кому повысят выплаты
Индексация пенсий в 2024 году:кому повысят выплаты
7 июня 2024

Теперь же прожиточный минимум будет рассчитываться на основе медианного дохода за 2023 год, который составил 40 121 рубль, сказал глава кабмина. Премьер-министр объяснил, что это значение используется для оценки уровня жизни в стране при формировании бюджета, подготовке социальных программ и мер помощи населению.

Мишустин также добавил, что российские субъекты установят собственные величины прожиточного минимума, от размера которых зависят выплаты ряда льгот и пособий. Глава правительства подчеркнул, что обеспечение социальных гарантий — приоритет властей и россияне должны получать положенную им поддержку в полном объеме.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда будет привязан к медианной зарплате и составит 48 процентов от этого показателя. Таким образом, сумма минимального размера оплаты труда, которая, как отметил глава государства, уже превышает в стране размер прожиточного минимума, поднимется выше отметки в 22 тысячи рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил из Минобороны еще одного многолетнего заместителя Шойгу

      Внебрачный сын Жириновского раскрыл детали личной жизни отца

      Россиянин открыл огонь по знакомому из-за личной неприязни

      Раскрыты подробности покушения на директора российского рынка

      Пьяный россиянин избил бортпроводника на рейсе в Магадан и избежал тюрьмы

      Жители российского города пожаловались на свалку жертвенных животных после Курбан-Байрама

      На Тайване заявили о нежелании воевать с Китаем

      Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме

      Редчайшего морского черта нашли на пляже

      На месте падения метеорита обнаружили редкие минералы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше