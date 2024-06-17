Кабмин увеличил размер прожиточного минимума на 2025 год до 17 733 рублей

В России увеличили размер прожиточного минимума на 2025 год. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил глава правительства России Михаил Мишустин, его цитирует «Интерфакс».

В целом по стране на душу населения прожиточный минимум составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей. Для детей и пенсионеров суммы чуть ниже — 17 201 рубль и 15 250 рублей соответственно. В 2024 году прожиточный минимум в РФ составляет 15 453 рубля в месяц на душу населения. Мишустин напомнил, что в прошлом и текущем годах этот показатель определялся законом о федеральном бюджете.

Теперь же прожиточный минимум будет рассчитываться на основе медианного дохода за 2023 год, который составил 40 121 рубль, сказал глава кабмина. Премьер-министр объяснил, что это значение используется для оценки уровня жизни в стране при формировании бюджета, подготовке социальных программ и мер помощи населению.

Мишустин также добавил, что российские субъекты установят собственные величины прожиточного минимума, от размера которых зависят выплаты ряда льгот и пособий. Глава правительства подчеркнул, что обеспечение социальных гарантий — приоритет властей и россияне должны получать положенную им поддержку в полном объеме.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда будет привязан к медианной зарплате и составит 48 процентов от этого показателя. Таким образом, сумма минимального размера оплаты труда, которая, как отметил глава государства, уже превышает в стране размер прожиточного минимума, поднимется выше отметки в 22 тысячи рублей.