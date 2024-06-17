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10:14, 17 июня 2024Россия

В российском регионе объявлена ракетная опасность

Власти Курской области объявили в регионе ракетную опасность

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На территории Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил жителям региона врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram.

Смирнов посоветовал жителям спуститься в укрытие. Тем, кого сигнал тревоги застал в квартирах, он рекомендовал укрыться в помещениях со сплошными стенами.

15 июня Курская область была атакована украинским беспилотником. В результате удара ранения получил местный житель, ему оказали первую помощь. Помимо этого, было повреждено одно домовладение и три автомобиля.

Чаще всего украинские войска атакуют Белгородскую область. Власти региона регулярно сообщают об атаках со стороны соседнего государства. Так, 17 июня беспилотники Вооруженных сил Украины сбросили взрывные устройства сразу на два населенных пункта. 15 июня после сообщений об очередной атаке в пяти белгородский селах пропал свет.

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      Алан Босиков
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