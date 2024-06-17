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11:36, 17 июня 2024Путешествия

В Сочи туристы устроили пьяный заезд на крыше машины и попали на видео

Туристы в Сочи устроили пьяный заезд на крыше каршеринга и возмутили местных

Туристы устроили пьяный заезд по Сочи на каршеринге и попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Ситуация произошла в воскресенье вечером, 16 июня. На кадрах видно, как два человека в состоянии алкогольного опьянения сидят на крыше, а третий их возит. В машине находились еще по меньшей мере два человека.

Все действие происходило на оживленной дороге в центре популярного курортного города. Мужчины распивали спиртное, пели песни, кричали прохожим и мешали автомобилистам. Такое поведение отдыхающих возмутило местных жителей.

Ранее в Сочи мужчина пошел купаться в шторм и чудом выжил. Турист решил поплавать в бушующем море, но не справился с волнами и стал тонуть. По данным источника, его быстро заметили другие отдыхающие.

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      Фариза Бацазова
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